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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den Taliban’a tepki: Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban’ın kadınlara üniversiteyi yasaklanmasına tepki gösterdi: “Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz. Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdatsa kadınların acılarından beslenir.”

Fotoğraf: AA

Taliban, önceki günlerde aldığı kararla kadınların üniversite eğitimi almasını ‘ikinci bir duyuruya kadar askıya almış’ ve son olarak da sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını yasakladı.


Bu karara Twitter hesabından tepki gösteren Akşener, şunları kaydetti: “Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.

‘Kadın yükselmezse alçalır vatan’ sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkumdur.

Çünkü; İran’da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir.”

Taliban, kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını da yasakladı 

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Akşam Postası / 24 Aralık 2022

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