Akşam Postası / 8 Ağustos 2023

İstanbul’da toplu ulaşıma büyük zam

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı. Böylelikle tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye çıktı.

Yabancı yatırımcılar, Şimşek’le Erkan’ın sunumunu beğenmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yabancı yatırımcılarla toplantısına katılanlar, iki ismin sunumlarını beğenmiş.

Diyarbakır’da CHP delegesinin yarısı akraba çıktı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde CHP il yönetimi için seçilen delegelerin yarısı akraba çıktı.

12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası Meclis’te

CHP’li Özgür Özel, Yeşil Sol Partili (YSP) Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş, Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt dahil 12 vekile ait 15 dokunulmazlık dosyası Meclis başkanlığına sunuldu.

Nijerya’da 700 bin çocuk açlıktan ölmenin eşiğinde

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Nijerya’nın kuzeydoğusunda çiftçilere artan saldırılar nedeniyle bu yıl 700 bin çocuğun açlıktan hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kuyumcularda ek yükümlülük şoku: Üretim çok düşecek

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık bazı altın, mücevher ve kuyumculuk ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlük getirilmesi karşısında ‘şok olduklarını’ söyledi.

Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle rekor seviye 7.495,65 puandan başladı.

İşten atılan Sputnik çalışanları eylemdeydi: Mücadele daha bitmedi

Temel hak talepleri için sendikalaşan ve Sputnik Türkiye tarafından işten çıkarılan çalışanlar bugün eylemdeydi.

Temmuz 2023 ‘en sıcak ay’ olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2023’ün küresel bazda ‘en sıcak ay’ olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.