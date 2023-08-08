Nijerya’da 700 bin çocuk açlıktan ölmenin eşiğinde

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Nijerya’nın kuzeydoğusunda çiftçilere artan saldırılar nedeniyle bu yıl 700 bin çocuğun açlıktan hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD gibi örgütlerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

AA’nın haberine göre Save The Children tarafından yayımlanan raporda, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde çiftçilere saldırıların artmasının, ülkede kötüleşen gıda krizine olumsuz katkıda bulunduğu belirtildi.

Bu eyaletlerde beş yaşın altındaki iki milyondan fazla çocuğun, akut yetersiz beslenme riski altında olduğu aktarılan raporda, sadece 2023’te 700 bin çocuğun açlıktan yaşamını yitirmenin eşiğinde olduğu kaydedildi.

Raporda, ‘teröristlerin’ 2023’in ilk altı ayında ülkede 128’den fazla çiftçiyi öldürdüğü ve 37 çiftçiyi kaçırdığı bilgisine yer verilirken, saldırılar sonucu geçim kaynakları kesintiye uğrayan çiftçilerin yerlerinden edildiği ifade edildi.