İşten atılan Sputnik çalışanları eylemdeydi: Mücadele daha bitmedi

Temel hak talepleri için sendikalaşan ve Sputnik Türkiye tarafından işten çıkarılan çalışanlar bugün eylemdeydi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasında ”Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine sesleniyoruz: Sakın rahat uyumayın. Bu mücadele daha bitmedi” dendi.

Açıklamada, Süzer Plaza’daki 100 binlerce liralık kirayı ödeyen işverenin çalışanların hakları söz konusu olunca ‘ekonomik zorluklar’a sığındığı vurgulandı.

Fotoğraf: Twitter/Atilla Güner

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle görüşmeler yürütmüştü. Ama görüşmeler, Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskısı ve taleplerde uzlaşmaz tavrı sonrası sonlanmıştı.

Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı.

Temel haklarını talep eden çalışanlarsa yönetimin uzlaşmaz tavrına karşın 24 Temmuz’da grev kararını işyerine astı.

Sputnik yönetimiyse dün 24 sendikalı çalışana işten çıkarıldıklarını bildirdi. Çalışanlar Rus yönetici Maksim Durnev’in kendilerine ‘küçülme’ nedeniyle işten çıkarıldıklarını bildirdiğini aktardı. Türk yöneticilerse işten çıkarılma işlemiyle ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

Çalışanlar bugün, Sputnik Türkiye’nin bulunduğu Süzer Plaza önünde eylemdeydi. Eylemde konuşan TGS Başkanı Gökhan Durmuş, şunları söyledi: ”Üyelerimizin, evlerine götürdükleri ekmeği biraz daha büyütmek dışında bir dert ya da istekleri yok. Bu gördüğünüz plazada 100 binlerce lira aylık ofis kirası ödeyen Sputnik patronununsa söz konusu gazetecilerin ücreti olunca aklına hemen ekonomik zorluklar geldi.

Hiç kimse bize masal anlatmasın! Sputnik işvereni, 24 üyemizi ekonomik nedenle değil sendikal nedenle işten atmıştır. Sputnik Türkiye İstanbul ve Ankara ofislerinin temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51, 52 ve 53’üncü maddelerinin yanı sıra Türk Ceza Kanunun 118’inci maddesini de çiğnemiştir.

Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a ve cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum; yasaların, anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin.

Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir. Bir sendikanın grev ilanı astığı ve 17 Ağustos’ta grev uygulamasına başlayacağını duyurduğu bir süreçte 24 üyesinin işten atılması, bu ülkenin kanunlarıyla açık açık dalga geçmektir. Bu hadsizliğe karşı, Türkiye’de kanunların olduğunu görmek istiyoruz.

‘Kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyorsunuz?’

Sputnik Türkiye ofisi Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor?

Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine sesleniyoruz: Sakın rahat uyumayın. Bu mücadele daha bitmedi, aksine yeni başlıyor. Sendika üyelerini işten atarak sorunları çözdüklerini sanan sizlere sesleniyoruz; 17 Ağustos’ta buraya grev pankartını asmaya geliyoruz!

Yasadışı şekilde işine son verdiğiniz üyelerimizi işe geri alana, toplu iş sözleşmesini imzalayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu ülkede kanunlar var. Bu ülkede çalışanların yasal hak ve güvenceleri var. Sizler de sendikamızın üyelerine hak ettikleri ücreti ve saygıyı verene kadar bu mücadele devam edecek.

Bir kez daha sesleniyoruz: Biz kazanacağız, emek kazanacak, alınteri kazanacak!”