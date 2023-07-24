Sputnik Türkiye’de çalışanlar ‘grev’ dedi: ‘Şu kadar zam teklif ettiler’ bile diyemiyoruz

Sputnik Türkiye çalışanları, kurum yönetiminin temel hak taleplerini hiçe sayan tutumu sonrası bugün grev kararını işyerine astı. Uzun süredir çalışanları sendikadan istifa etmeye zorladığı belirtilen Sputnik Türkiye yönetimi, grev kararı sonrası ‘yeniden yapılanma’ açıklamasıyla grevcilere gözdağı vermeye çalışmıştı.

Fotoğraf: TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle görüşmeler yürütmüştü. Ama görüşmeler, Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskısı ve taleplerde uzlaşmaz tavrı sonrası sonlanmıştı.

Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı.

Temel haklarını talep eden çalışanlarsa yönetimin uzlaşmaz tavrına karşın bugün grev kararını işyerine astı.

⚡️@Sputnik_TR işyerlerine GREV kararımızı astık. İşverene son kez sesleniyoruz:



İnsanca çalışma düzeni talebimize kulak verin, müzakere masasına dönün. Adil ücret haktır! pic.twitter.com/BsG94o675C — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 24, 2023

İşveren zam bile teklif etmemiş

Grev kararının asılmasının ardından yapılan basın açıklamasında işverenin sendika karşıtı tutumu ve taleplere yaklaşımı şöyle anlatıldı:

”Tüm çözüm odaklı yaklaşımlarımıza, üyelerimizin hak ettiğinin dışında bir talepte bulunmamamıza rağmen maalesef işveren tarafından aynı iyi niyeti göremedik. Sputnik işvereni ile yaptığımız dokuz müzakere toplantısının ardından üyelerimize ‘şu kadar zam teklif edildi’ diyemiyoruz. Çünkü masada uzlaşmak yerine işyerinde sendikal baskılara başladılar. Küçülmeye giderek 20 kişinin işine son vereceklerini söylediler.

Sendika üyelerine istifa etmeleri yönünde baskı yaptılar. ‘Biz sizinle iyi anlaşıyoruz ama üçüncü kişileri aradan çıkartalım’ dediler.

‘Sputnik işvereni anayasayı ihlal ediyor’

Sputnik işvereni, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51, 52 ve 53’üncü maddelerini ihlâl etmektedir. Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek Anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Bugün İstanbul ve Ankara’dan sesleniyoruz; sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlık gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin.”