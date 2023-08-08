Yüzde 51 zammı beğenmeyen taksiciler toplantıyı terk etti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki taksiciler, İstanbul’da ulaşıma yüzde 51,52 zammı beğenmeyerek UKOME toplantısını terk etti.

Eyüp Aksu. Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün toplandı. Toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı.

Buna göre taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücretiyse 40 liradan 70 liraya çıktı.

Yüzde 100 zam isteyen taksicilerse bu oranı beğenmedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.

DHA’nın aktardığına göreyse Aksu, toplantı çıkışında şunları söyledi:

*Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor.

*Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız ‘çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz’ diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor.

*Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak”