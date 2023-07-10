KDV etkisi: Benzin ve motorine zam

Katma Değer Vergisi (KDV) artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45, motorinin litresineyse 43 kuruş zam geldi.

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Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesiyle benzin ve motorine zam geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine de 43 kuruş zam geldi.

Zamla benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 26,66 lira, Ankara’da 27,11 lira, İzmir’de 27,17 lira, Adana’da 27,54 lira, Bursa’da 27,16 lira, Diyarbakır’da ise 27,81 liraya çıktı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,22 lira, Ankara’da 25,65 lira, İzmir’de 25,81 lira, Adana’da 26,09 lira, Bursa’da 25,71 lira, Diyarbakır’daysa 26,27 lira oldu.