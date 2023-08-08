Temmuz 2023 ‘en sıcak ay’ olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2023’ün küresel bazda ‘en sıcak ay’ olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

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Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin aylık raporuna göre Temmuz 2023, küresel olarak şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay oldu.

Geçen ay sıcaklık, en sıcak ayın yaşandığı Temmuz 2019’u 1,5 santigrat derece aştı.

Kuzey yarımkürenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşandı, Antarktika’nın büyük bölümünde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Giderek artan küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları da geçen ay rekor seviyelere ulaştı.

Antarktika deniz buzu da temmuz ayları içindeki en düşük seviyesinde ölçüldü ve ortalamanın yüzde 15 altında aylık değerle rekor kırdı.