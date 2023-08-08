Oppenheimer hala Barbie’nin önünde: Üç haftada 1 milyon 175 bin izleyiciye ulaştı

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanan ‘Oppenheimer’ filmi, Türkiye’de vizyona girdiği üçüncü haftada 1 milyon 175 bin 698 seyirciye ulaştı.

Aynı hafta gösterime giren ‘Barbie’nin izleyici sayısı da 1 milyon 100 bini geçti.

181 dakikalık ‘Oppenheimer’, 181 dakikayla Christopher Nolan’ın şimdiye kadar çektiği en uzun film.

Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre filmin vizyona girdiği üçüncü haftada 1 milyon 175 bin 698 kişiye ulaştı.

Aynı hafta gösterime giren ‘Barbie’ filmi de 1 milyon 100 bini aşkın izleyiciyi sinema salonlarına çekti.