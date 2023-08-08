12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası Meclis’te

CHP’li Özgür Özel, Yeşil Sol Partili (YSP) Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş, Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt dahil 12 vekile ait 15 dokunulmazlık dosyası Meclis başkanlığına sunuldu.
Dosyaların sekizi YSP, üçü CHP, ikisi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), birer tanesi İYİ Parti ve DP milletvekiline ait.
Özel, Oluç, Beştaş ve Enginyurt’un yanısıra fezlekeleri karma komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
- YSP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit
- YSP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
- YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli
- YSP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk
- CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
- İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
- DBP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
Öcalan, Oluç ve Aydeniz’in ikişer dosyası bulunuyor.