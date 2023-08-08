Kuyumcularda ek yükümlülük şoku: Üretim çok düşecek

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık bazı altın, mücevher ve kuyumculuk ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlük getirilmesi karşısında ‘şok olduklarını’ söyledi.

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Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bazı altın, mücevher ve kuyumculuk ürünlerinin ithalatına, gümrük vergisi gibi mevcut yükümlülüklerin haricinde yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık’sa karar karşısında ‘şok olduklarını’ belirterek bunun sektörü kayıt dışına iteceğin dile getirdi.

Bloomberg HT yayınına konuk olan Atayık şöyle konuştu:

*Şoktayız. Dün düşen haberlerden sonra, dünkü altın almamızla bugünkü altın almamız arasında 3 bin 500 dolara kadar fark oluştu. Yani bu da kiloda 100 TL civarındadır. Böyle bir şey olduğunda üretim duracak, satışlarımız da duracak, kuyumculuk yapamayacak hale geleceğiz.

*Türkiye’de kuyumculukta dünya pazarlarında ihracatta ikinci, pazar payında beşinci, üretimde üçüncü. 40 bin kuyumcu var. Bunun 10 bine yakını üretici. Böyle bir şeyin aniden çıkması bizi şok etti. Sektörle konuşuldu dendi fakat İstanbul Kuyumcular Odası olarak bizden böyle bir bilgi akışı olmadı, sorulmadı. Dolayısıyla şoktayız.

*Bu durum sektörü kayıt dışına itecek. Üretim çok düşecek. Devletimizin bunu yeniden istişare etmesi ve düzeltmesi lazım. Mücevherlerin ithalatına getirilen yükümlülükle en fazla tüketiciye zarar gelecek.