Enflasyona karşı: Yılbaşından bu yana borsa, altın ve dolar ne kadar kazandırdı?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) geçen günlerde, yılbaşından bu yana enflasyon artışını yüzde 69,21 olarak duyurdu. Peki yatırım araçları bu yüksek oran karşısında birikim sahiplerini ne kadar koruyabildi?

Mevduat faizi yetmiyor

Yılbaşında yüzde 24 seviyelerinde olan Türk Lirası’nın üç aya kadar vadeli mevduat faizleri, haziranda yüzde 42’ye kadar yükselse de bugünlerde yüzde 29 seviyelerinde. Enflasyon oranının altında kalan bu faiz oranları, yatırımcıları farklı yatırım araçlarına yöneltiyor.

Merkez Bankası’nın açıkladığı, bankaların Türk Lirası mevduatlarına uyguladığı faizin yıl başından bu yana seyri.

Borsada yatırımcı sayısı 5 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na göre Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı yılın ilk altı ayında 1,4 milyon arttı. Son verilere göre Türkiye’de bugün 5 milyon 82 bin 706 borsa yatırımcısı var.

Peki altın, borsa ve dolar gibi yatırım araçlarına yönelen kişiler yüksek enflasyondan korunabildi mi?

Gram altın

Gram altının fiyatı 1 Ocak’ta 1096 liraydı, bugünse 1679 lira seviyelerinde. Bu, yüzde 53’lük bir artış anlamına geliyor. Ama kurumlar altının alış-satış fiyatlarında ciddi farklar koyabiliyor. Bu da hesaba katıldığında elde edilen gelir yüzde 50’nin altında kalıyor.

Borsa

BİST 100 (Borsa İstanbul) endeksi yılın ilk iş gününde 5637 seviyesindeydi. Endeks bugün 7423 seviyesinde. Artış oranı yüzde 31,6.

Dolar

2 Ocak 2023’te 18,72 olan Dolar/TL kuru, bugün 27. Artış oranı yüzde 44. Ama doların da alış-satış fiyatlarında önemli farklılıklar görülebiliyor.