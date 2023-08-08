AKP ve MHP’nin oylarıyla: Akbelen için genel görüşme önergesi reddedildi

CHP’nin Akbelen ormanlarındaki ağaç kıyımı için verdiği genel görüşme önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

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TBMM Genel Kurulu bugün CHP’nin talebi üzerine Muğla Akbelen’deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü olarak toplandı. AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu’na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi.

Ön görüşmenin ardından, genel görüşme önergesinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınıp alınmaması oylandı. Önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Daha sonra TBMM’nin çalışmalarına devam etmesi için CHP Grubu ve Saadet Partisi Grubu, iki ayrı önerge verdi. Önergelerin açık oylanmasının sonucu okundu. Buna göre oy kullanan 525 milletvekilinden 244’ü, TBMM’nin çalışmalarına devam etmesi yönünde oy kullandı, 281 milletvekili ise önergeyi reddetti.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girdi.