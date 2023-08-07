Erdoğan Akbelen’i savunanları hedef aldı: Marjinallerle ilgilenmiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını koruyanları hedef aldı.

Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra bu konuya değinen Erdoğan, şunları dedi:

“Güney Ege’de kullanılan elektriğin neredeyse üçte ikisini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa’nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye’de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Biz çevreci görünümlü marjinallerle ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz.