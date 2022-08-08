Akşam Postası / 8 Ağustos 2022

Yeni KPSS takvimi duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yeni takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de düzenlenecek.

Kavala: Savcılık Barkey’le yemek yiyenin ben olmadığımı biliyordu

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala, kendisine yöneltilen suçlamalardan birinin eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Henri Barkey tarafından yalanmasına ilişkin “Savcılık bu gerçeği baştan beri gayet iyi biliyordu” dedi.

Sıfır otomobil alanlara satış kısıtlaması yolda

Sıfır otomobil alanlar, araçlarını ilk ay içerisinde ya da 5 bin kilometre dolmadan satamayacak. Kısıtlama şahısları değil şirketleri kapsayacak.

TÜSİAD başkanı: Ekonomi yönetiminin B planı nedir?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, ekonomide yavaşlamanın şiddetlendiğini belirterek ‘zaman daralıyor’ diye uyardı.

Oy kaybının durduğunu düşünen AKP yönetiminden ’emekli maaşı ve EYT’ planı

Oy kaybının durduğunu düşünen AKP’li yetkililer kararsızları kesimi partiye çekmek için emekli maaşlarını asgari ücrete endekslemeyi planlıyor.

Çelebi’nin hesabındaki tweet’leri ağabeyi silmiş

AKP’ye geçeceği öne sürülen ve bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı öven mesajlar atan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, iktidara yönelik bazı eleştirel tweet’lerini silmişti.

Ev sahipleri, dairelerini günlük olarak kiraya verebilir mi?

Hukukçulara göre ev sahipleri, dairelerini site yönetimlerinden izin almadan günlük kiraya verebilir. Diğer taraftan kiracılar da eğer sözleşmelerinde özel olarak yetki varsa kaldıkları yeri bir başkasına kiralayabilirler. Ancak alt kiraya verme yetkisi yoksa başkasına kiraya veremezler.

Putin’le görüşmeden dönen Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyükelçilere seslenirken Suriye’ye yönelik operasyon mesajını yineledi. Erdoğan, Türkiye’nin güneyinde 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma kararının sürdüğünü vurguladı.

iPhone 14’ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı sızdı

iPhone 14 serisinin yeni ürünlerinin fiyatları, kalıpları ve çıkış tarihleri sızdırıldı. İddialara göre 13 Eylül’de piyasaya sürülecek yeni serinin fiyatları iPhone 13’ün ilk çıktığı fiyatlara yakın.

Bahçeli, Roboski için ‘adalet’ sözü veren Kılıçdaroğlu’na yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Roboski’ye ‘helalleşme’ ziyareti için ‘provokatörlük’ dedi.