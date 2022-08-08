Çelebi’nin hesabındaki tweet’leri ağabeyi silmiş

AKP’ye geçeceği öne sürülen ve bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı öven mesajlar atan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, iktidara yönelik bazı eleştirel tweet’lerini silmişti.

‘AKP’ iddialarından sonra başlayan tepkilerin ardından ‘bağımsız milletvekili’ olarak kalacağını söyleyen Çelebi, söz konusu tweet’lerin ‘ağabeyi tarafından atıldığı için yine ağabeyince silindiğini’ iddia etti.

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Çelebi’nin AKP’ye geçeceğine dair iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş duyurmuş, Çelebi’nin bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve cumhur ittifakını öven açıklamaları iddiayı desteklemişti. Çelebi, bu açıklamalarının ardından bazı haberlerde 5 bine yakın olduğu belirtilen ve çoğu iktidara yönelik eleştiriler barındıran tweet’leri sildi.

Çelebi, bağımsız milletvekili olarak kalacağını sabah saatlerinde duyurdu.

Tweet’leri ‘ağabeyi silmiş’

Aralarında Gezi eylemlerinden polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’a kadar birçok mesajın yer aldığı tweet’lerin bu açıklamayla silinmesi şaşkınlıkla karşılanırken, Çelebi’den “Ağabeyim sildi” savunması geldi.

Ağabeyinden attığı tweetleri silmesini istediğini, ağabeyin de bu tweetleri sildiğini öne süren Çelebi, şunları dedi: “Tweeter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim.”