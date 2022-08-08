Mehmet Ali Çelebi, ‘bağımsız’ kalacakmış: Söylediklerimin arkasındayım

CHP’den istifa edip Memlekete Partisi’ne geçen, sonra buradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP’yi övdü ama gelen tepkilerin ardından hiçbir partiye geçmeyeceğini söyledi.

Çelebi’nin AKP’ye geçeceğine dair iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş duyurmuş, Çelebi’nin bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve cumhur ittifakını öven açıklamaları iddiayı desteklemişti.

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‘AKP’ iddiası ve sonrasındaki açıklamalarıyla tepki çeken Çelebi, tercihinin ‘zamanla anlaşılacağını’ söylemişti.

Çelebi bugünse sosyal medyadan bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

‘Cumhur ittifakı’nın daha ‘tutarlı’ olduğunu savunmaya devam eden Çelebi’nin mesajı şöyle: “Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı.”

Kendisinin ‘cumhur ittifakı’na katılmak konusunda herhangi bir beyanının olmadığını söyleyen Çelebi, iddiaları yalanladı. İddiayı gündeme getiren gazeteci Yarkadaş’ı ve ‘cumhur ittifakı’na katılacağı hakkında eleştiriler yöneltenleri de hedef alan Çelebi, şunları söyledi:

“Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış efendi… Özür dileyeceksin.

Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız.

Ben Silivri’de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!”

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Çelebi, aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişinin yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2008’den 2014’e kadar 41 ay Silivri Cezaevi’nde kalmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.