CHP’li Özel’den Çelebi’ye: Çıksın, İzmir’de bir dolaşsın bakalım

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP’ye katılacağı belirtilen bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye seslendi: “Şimdi çıksın, İzmir’de bir dolaşsın bakalım. İzmirlilere, AKP karşıtlığı üzerinden alınan oyları, götürüp de AKP’ye vermek, nasıl bir şeymiş, Mehmet Ali Çelebi anlatsın.”

Fotoğraf: Twitter

2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Çelebi, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi’ne katılmış, 25 Şubat’ta bu partiden de istifa ettiğini açıklamıştı.

Çelebi’nin AKP’ye geçeceğine dair iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş duyurmuş, Çelebi’nin bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve cumhur ittifakını öven açıklamaları iddiayı desteklemişti. Çelebi yorumları kapatsa binlerce sosyal medya kullanıcısı buna tepkilerini paylaştı.

Çelebi bunun üzerine eleştirileri ‘PKK-FETÖ’ye bağlayarak “PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet! Dostların nezaket içindeki eleştirileri baş tacı. Durum egemenlik mücadelesidir zamanla anlaşılacaktır” demişti.

Bağımsız vekil aynı zamanda Twitter hesabından geçmişte iktidarı eleştiren birçok tweet’ini silmişti. Bunlara Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı andığı tweet’ler de dahil.

Halk TV’den İsmail Saymaz da Çelebi’nin AKP’ye geçeceği iddiasını partili bir yetkiliye doğrulattığını söylemişti. Buna göre Çelebi 14 Ağustos’ta, kuruluş yıl dönümünde partiye katılacak.

‘MHP’yle temasları oldu‘

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda gündemdeki konulara değinen CHP’li Özel, Çelebi’nin ‘cumhur ittifakı’yla ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine şunları dedi:

“Gerçekten talihsiz açıklamalar. Onu herkes darbecilikle suçlarken, ona sahip çıkmış üç kişiden bir tanesiyiz. AK Parti hakkında söyledikleri ortada. Benim Hulusi Akar ile tartışmamda, arkadan bana verdiği destek ortada. Bugün sosyal medyaya yansıya açıklamalar ortada. Ve Mehmet Ali Çelebi, CHP’ye dünya kadar laf ederek gitti. Gittiği gün söyledim. Burası baba evi. Gidersin kardeşim. Kızarsın, kapıyı çarpar da gidersin. Ama baba evini yakıp gitmezsin. Baba evine benzin döküp, gitmezsin. Yapmaya çalıştığı şey oydu o gün. Gittiği parti, Memleket Partisi’ne gitti oradan da ayrıldı. Sonra biz gözümüzle gördük, MHP’yle temasları oldu, başka partilerle temasları oldu.

Bugün öğreniyoruz ki AK Parti’ye gidecekmiş. Bunu yalanlamıyor. Bunu ne için yapıyor? Memleket Partisi’ne giderken orada büyük bir başarı yakalayacağını düşünüyordu. O olmayınca onu bıraktı. MHP ile olsa olacaktı. O da olmamış anlaşılıyor. Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti’ye gidiyor. Bunun izahı yok. Geçmişte, milletvekili transferlerine ilişkin de Recep Tayyip Erdoğan’ın laflarını İzmir basının Mehmet Ali Çelebi’ye sormasını beklerim. Burada daha fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama AK Parti, kendilerine bu kadar sözleri söyleyen birini alıp, ‘elverişli olur, muhalefete karşı kullanırız’ diye bünyeye alıyorsa… Bu kişi İzmir milletvekili. AK Parti onu İzmir’den kaçırıp, başka bir yere koymasın. Veya İzmir’de, kendi teşkilatından birilerinin hak ettiği, garanti bir yere de koymasın da…

‘Çok söyleyebileceğim sözler var kendisiyle ilgili‘

Sınıra koysun kararı İzmirliler versin. AK Parti, Mehmet Ali Çelebi’yi milletvekili yapma karşılığı aldığına göre, Mehmet Ali Çelebi’yi bugün kaç milletvekili çıkardıysanız, o sınıra koyun. İzmirliler Mehmet Ali Çelebi’ye ne dediklerini göstersinler, bakalım. Şimdi çıksın, İzmir’de bir dolaşsın bakalım. İzmirlilere, AKP karşıtlığı üzerinden alınan oyları, götürüp de AKP’ye vermek, nasıl bir şeymiş, Mehmet Ali Çelebi anlatsın. Çok söyleyebileceğim sözler var kendisiyle ilgili, çok ağır şeyler söyleyebilirim. Ama ben bu konudaki değerlendirmeyi İzmir’deki seçmene bırakıyorum. Cesaretleri varsa İzmir’deki sınır noktadan aday olsun. O zaman görelim. Milletin vekili miymiş, reisin vekili miymiş.”

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Çelebi, aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişinin yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2008’den 2014’e kadar 41 ay cezaevinde kalmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.