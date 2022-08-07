‘AKP’ye geçecek’ denen Çelebi’den eleştirilere yanıt: Zamanla anlaşılır

AKP’ye katılacağı iddia edilen bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, eleştirileri “PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet” diye yorumladı. Durumun ‘egemenlik mücadelesi’ olduğunu söyledi.

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Çelebi’nin AKP’ye geçeceğine dair iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş duyurmuş, Çelebi’nin bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve cumhur ittifakını öven açıklamaları iddiayı desteklemişti. Çelebi yorumları kapatsa binlerce sosyal medya kullanıcısı buna tepkilerini paylaştı.

Çelebi bunun üzerine eleştirileri ‘PKK-FETÖ’ye bağlayarak “PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet! Dostların nezaket içindeki eleştirileri baş tacı. Durum egemenlik mücadelesidir zamanla anlaşılacaktır” dedi.

PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet!



Dostların nezaket içindeki eleştirileri baştacı. Durum Egemenlik Mücadelesidir zamanla anlaşılacaktır. — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) August 7, 2022

Halk TV’den İsmail Saymaz da Çelebi’nin AKP’ye geçeceği iddiasını partili bir yetkiliye doğrulattığını söyledi. Buna göre Çelebi 14 Ağustos’ta, kuruluş yıl dönümünde partiye katılacak.

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Çelebi, aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişinin yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2008’den 2014’e kadar 41 ay cezaevinde kalmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.

CHP’den Memleket Partisi’ne

2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Çelebi, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi’ne katılmış, 25 Şubat’ta bu partiden istifa ettiğini açıklamıştı.