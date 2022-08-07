İddia: CHP ve Memleket Partisi’nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, AKP yolunda

Önce CHP sonra da Memleket Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılacağı iddia edildi.

Fotoğraf: AA

Gazeteci Barış Yarkadaş, AKP’li bir iş insanına dayandırdığı haberinde Çelebi’nin AKP’li yetkililerle görüştüğünü ve AKP’ye katılacağını iddia etti.

TV100’te dün gece ‘Gündeme Dair’ programında konuşan Yarkadaş, Çelebi’nin 20 gündür cumhur ittifakını öven paylaşımlarının üzerine AKP’li bir iş insanını aradığını söyledi.

AKP’li iş insanının “Mehmet Ali Çelebi’yle AK Parti grup başkanvekillerinden biri ve AK Parti MKYK üyesi bir arkadaşımız temas kurdular, görüştüler ve Mehmet Ali Çelebi’nin ekimden itibaren AK Parti sıralarında milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar” dediğini aktardı.

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Çelebi, aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişinin yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2008’den 2014’e kadar 41 ay cezaevinde kalmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.

CHP’den Memleket Partisi’ne

2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Çelebi, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi’ne katılmış, 25 Şubat’ta bu partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

‘Cumhur ittifakı derim’

Yarkadaş’ın iddiasının ardından Çelebi’den bu iddiayı destekleyen paylaşımlar da geldi.

Twitter’da asker kökenli bir vekil olduğunu hatırlatan Çelebi, “PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!” dedi.

Erdoğan’ın sıkça başvurduğu ‘milli birliğe’ katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Çelebi, şunları kaydetti: “Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik.”