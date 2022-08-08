Sıfır otomobil alanlara satış kısıtlaması yolda

Sıfır otomobil alanlar, araçlarını ilk ay içerisinde ya da 5 bin kilometre dolmadan satamayacak. Kısıtlama şahısları değil şirketleri kapsayacak.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Özellikle dolar kurun tarihin en yüksek seviyelere çıkması sonrasıysa ilgi büyük oranda ikinci ele kaydı.

Böylesine bir ortam, fırsatçılara da kapı aralıyor. Bu durumu fırsat bilip al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bayilerin otomobili galeriye satmış gibi fatura kestiğini ve ‘araç yok’ dediğini belirterek “Galeride araç katmerli fiyata satılıyor. Şişirilmiş fiyatı kırışıyorlar. Aslında işlem kağıt üzerinde” demişti. Araç kiralama şirketlerinin de benzer yöntemleri izlediğini belirten Muş şunları söylemişti: “Onlara belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz”.

Bu ‘kısıtlama’nın detayları belli oldu.

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre sıfır otomobillerin ilk altı ay satılması yasaklanacak. Ya da bu araçlar, 5 bin km dolmadan önce kimseye satılamayacak. Amaç piyasayı yükselten fırsatçıların ve yatırım amaçlı alanların önüne geçmek. Bakanlık bu kurala uymayanlara ciddi ceza kesmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemenin kalıcı değil piyasalar normale dönene kadar geçerli olacağı da söyleniyor.

Peynirci bunun şahıslara değil şirketlere geleceğini de ekledi.