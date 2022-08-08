Latif Şimşek’i döven Cemal Enginyurt özür diledi

Arkadaşıyla beraber tartıştığı gazeteci Latif Şimşek’i döven Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt özür diledi.

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Enginyurt, TV100’de katıldığı ‘Gündeme Dair’ programında Beyaz TV programcısı gazeteci Latif Şimşek’le tartışmıştı. Tartışma büyüyünce yayına ara verilmiş Enginyurt ve arkadaşı bu sırada Şimşek’i dövmüştü.

DP’li vekilin dosyası Ankara başsavcılığına gönderilirken arkadaşı tutuklanmıştı.

‘En büyük hatam denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmak’

Enginyurt, Twitter’dan yayınladığı yazılı açıklamada şunları dedi: “6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV programında KPPS sorularının çalınması, Cemevlerine düzenlenen saldırılar, Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6’lı masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği gibi, ağır tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak ‘polis ve devlet düşmanı’ suçlamaları karşısında, milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.

Gösterdiğim sert tepkiden dolayı verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir. Siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayri resmi bir korumam bulunmamaktadır. Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak, Türk Milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren Basın camiasından özür diliyorum.”