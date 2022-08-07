Latif Şimşek’i döven Cemal Enginyurt ve arkadaşı hakkında soruşturma

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, arkadaşıyla beraber tartıştığı gazeteci Latif Şimşek’i dövdü. Şimşek’in Enginyurt ve korumasından şikayetçi olması üzerine İstanbul başsavcılığı soruşturma başlattı.
DP’li vekilin arkadaşı tutuklandı.
Enginyurt, TV100’de katıldığı ‘Gündeme Dair’ programında Beyaz TV programcısı gazeteci Latif Şimşek’le tartıştı. Tartışma büyüyünce yayına ara verildi. Enginyurt ve arkadaşı bu sırada Şimşek’i dövdü.
Yayına tekrar geçilmesinin ardından programın sunucusu Pınar Işık Ardor, saldırıyı kınayarak olayın yargıya taşınacağını söyledi.
Şimşek darp raporu almaya gittiği için yayının devamına katılmadı. Enginyurt da saldırının ardından Twitter hesabından “Her birimiz Hasan Tahsin olacağız. Laik ve demokrat Türkiye’ye sahip çıkacağız” dedi.
Şüpheli E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.