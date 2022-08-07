Latif Şimşek’i döven Cemal Enginyurt ve arkadaşı hakkında soruşturma

Alışmışlar korkutmaya,

Tehdit,baskıyla susturmaya,

Parayla,maaşla satın almaya,

Gazeteci,siyasetçi tokatlamaya,

Trollere saldırtmaya,

Pkklı,Fetöcü diye suçlamaya,

Sizden korkan sizin gibi olsun.

Her birimiz Hasan Tahsin olacağız.

Laik ve Demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız.