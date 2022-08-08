İstanbul’da Halk Ekmek’e 1 lira zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 2 TL’ye satılan ekmeğin fiyatının bugün itibariyle 3 lira olduğunu açıkladı.

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İHE, artan maliyetlere daha fazla dayanamayarak fiyatı artırdı.

Yurttaşların anlayışına sığındıklarını belirten Nama, zamla ilgili şunları söyledi: “Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık üç ya da dört ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek.”