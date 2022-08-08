Çavuşoğlu, AB’den üyelik için ‘somut adım’ bekliyormuş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecine gölge düşürecek önerilerden uzak olduklarını, bunların yanı sıra AB’den bu sürece ivme kazandıracak somut adımlar beklediklerini söyledi.

Dışişleri bakanı, İsrail ve Suudi Arabistan’la ilişkilerde pozitif gündemle yeni bir başlangıç için kolların sıvandığını, bu olumlu ivmeyi Mısır’la da yakalamak istediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı’ndaki açılış konuşmasında Türkiye’nin dış politika hedefleri ve öncelikleri hakkında şunları söyledi:

*Avrupa Avrupa’yı yeniden konuşmakta; güvenlik mimarisini, genişleme süreçlerini yeniden ele alacağımız bir yönde ilerliyoruz.

*Türkiye AB üyelik hedefine bağlılığını korumaya ve her alanda işbirliği ve diyalogu geliştirmek için yapıcı politikalar izlemeye devam ediyor.

*AB’den işbirliğine ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasını bekliyoruz.

*AB üyelik sürecimize gölge düşürecek önerilere açık değiliz, üyeliğimizi hızlandıracak ve ilgili politika alanlarında bize yetki verecek adımlara olumlu bakıyoruz.

*İsrail ve Suudi Arabistan’la ilişkilerimizde pozitif gündemle yeni bir başlangıç için kolları sıvadık, bu olumlu ivmeyi Mısır’la da yakalamak istiyoruz.

*Ege’de sorunların bütüncül şekilde ele alınmasını, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz, ancak Yunanistan gereken iradeyi gösteremiyor.

*ABD meşru beklentilerimiz doğrultusunda adımlar atmalı.

*İstikrarlı, huzurlu, müreffeh ve toprağının her bir karışında tam anlamıyla egemen bir Irak görmek istiyoruz.

*Irak’ın PKK’ya karşı somut adımlar atmasını bekliyoruz, gerçekleşene kadar ulusal güvenliğimizin zorunlu kıldığı tedbirleri almayı sürdüreceğiz.