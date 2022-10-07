Akşam Postası / 7 Ekim 2022

Kılıçdaroğlu’ndan niyetini açık eden Erdoğan’a: Sen yasakçısın, asla şaşırtmazsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başörtüsüne anayasal güvence’de LGBTİ+ karşıtı madde ekleyeceğini söylemesinin ardından yanıt geldi: “Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın.”

İBB, Mevlid Kandili gerekçesiyle konserlerini erteledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mevlid Kandili nedeniyle bu akşamki konserlerini son dakika erteledi.

İlaç yokluğu: Hastalar sormaktan, eczacı ‘Bulamıyoruz’ demekten bıktı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, bitmeyen ilaç yokluğu sorunu ve hastaların ödediği katılım ile fark ücretleri miktarlarının gün geçtikçe çekilmez bir hal aldığı konusunda uyardı.

Erdoğan: ABD, F-16’da ihtiyacımızı gidermezse dünyada çok ülke var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var” dedi.

Yöneylem anketi: Erdoğan’ın ‘kemik oyu’ yüzde 32,4

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilme potansiyeline ilişkin verileri açıkladı.

İran Adli Tıp Kurumu’na göre Emini’nin ölümü işkenceden kaynaklanmadı

İran Adli Tıp Kurumu, 13 Eylül’de başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin işkence sonucu değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğünü açıkladı.

Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus’tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties’e verildi.

Erdoğan bakanlığa bağlı ‘cemevi başkanlığı’ kuruyor: ‘İbadethane’ statüsünde sessiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını açıkladı; cemevlerine ‘ibadethane’ statüsü tanınması konusunaysa girmedi.

Özhaseki’den turizimciye kapanan yolu açma önerisi: Açacaksın elini dua edeceksin

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kar ve tipi nedeniyle kapanan bir yol için çözüm isteyen bir otel temsilcisine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı işaret ederek, “Memduh ağabeyin iyi bir formülü var; açacaksın elini dua edeceksin” yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Altın Portakal yarışı: İlk film ‘Kar ve Ayı’, ‘şehre dönen’ Kaan Müjdeci

Film eleştirmeni Selin Gürel, Altın Portakal için yarışan on film arasında yer alan Selcen Ergun’un yönettiği ‘Kar ve Ayı’ ile Kaan Müjdeci’nin merakla beklenen ikinci filmi ‘İguana Tokyo’yu yazdı.

Erdoğan’dan iki ‘özel af’ kararı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile uyuşturucu ticareti ve silahlı tehditten 24 yıl hapse çarptırılan Hasan Şen ile ‘FETÖ’den 7,5 yıl hapis cezası alan Bilal Konakci’nin cezaları ‘sürekli hastalık’ nedeniyle kaldırıldı.

EGM, ‘önlemlerin sonuç verdiği’ iddiasıyla 69’dan 44’e düşen intiharları gösterdi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), intihar eden polis sayısının geçen sene aynı döneme göre 69’dan 44’e düşmesini ‘olumlu gelişme’ olarak aktardı.