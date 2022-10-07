Erdoğan’dan iki ‘özel af’ kararı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile uyuşturucu ticareti ve silahlı tehditten 24 yıl hapse çarptırılan Hasan Şen ile ‘FETÖ’den 7,5 yıl hapis cezası alan Bilal Konakci’nin cezaları ‘sürekli hastalık’ nedeniyle kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında iki ceza kaldırma kararı yer aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hükümlü 54 yaşındaki Hasan Şen ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü 45 yaşındaki Bilal Konakci’nin sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle kalan cezaları kaldırıldı.

Erdoğan’ın kararıyla tahliye yolu açılan uyuşturucu ticaretinden hükümlü Şen hakkında cezaevinde kalamaz raporu veren Adli Tıp Kurumu 3’üncü İhtisas Kurulu, koğuş arkadaşını dahi tanıyamaz durumda olduğu belirtilen Aysel Tuğluk hakkında ‘cezaevinde kalabilir’ raporu vermişti.