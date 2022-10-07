EGM, ‘önlemlerin sonuç verdiği’ iddiasıyla 69’dan 44’e düşen intiharları gösterdi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), intihar eden polis sayısının geçen sene aynı döneme göre 69’dan 44’e düşmesini ‘olumlu gelişme’ olarak aktardı.

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Mobbing, ağır ve uzun çalışma saatleri, düşük maaş ve sendikal haklardan mahrumiyet polis memurlarının derinleşen ekonomik krizde en büyük sorunlarının başında geliyor.

İntiharlar, iki gün önce polis memuru Enes Seyhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki merkezinde hayatına son vermesiyle tekrar gündeme gelmişti.

Ertesi gün İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği Meclis önergesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedilmişti.

EGM’nin Twitter’dan yayınladığı açıklamaya göre intihar sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 69’dan 44’e düştü.

Müdürlük ayrıca intihar oranlarıyla ilgili ‘dezenformasyon girişimleri’ olduğunu iddia etti.

EGM, ayrıca, personele ‘motivasyon artıcı çalışmalar’ diye şunları sıraladı:

Personele evlilik yıl dönümlerinde bir gün izin

Piknik ve gezi gibi kurum aidiyet duygusu artıcı sosyal etkinlikler

Evlilik, doğum, vefat gibi durumlarda personelin yalnız bırakılmaması

Amirlerle personel arası iletişimin güçlü tutulması