TTB, serbest çalışan hekimleri ‘sıkıştırma’ yönetmeliğinin iptali için çalışıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için hukuki süreç başlattı. Dün yayınlanan yönetmelikle, yaklaşık 7 bin hekimin, mesleklerini serbest icra etmesini engelleyen hükümler getirilmişti. Tabip odaları ve uzmanlık dernekleri de yönetmeliğin iptali için hukuk yoluna gidiyor.

Görsel: TTB

TTB’nin bugün paylaştığı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin yapabilecekleri tanı ve tedavi işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yıllardır çıkarılan yönetmeliklerle kısıtlandığı vurgulandı. TTB açıklamasında şunlar kaydedildi: “Son çıkarılan yönetmelikle de kendi imkanlarıyla var olan, muayenehanelerinde çalışan hekim arkadaşlarımızın işlemlerini yaptığı, hastalarını yatırıp tedavi ettikleri özel hastanelerdeki çalışmaları, hastanelerle sözleşme yapma şartına bağlanmış, kadro sayılarına dayanan bir hesaplamaya göre neredeyse imkansız hale getirildi.”

Hastalar da mağdur olacak

Söz konusu değişikliğin mesleğini serbest icra eden hekimleri, (muayenehanelerinde) tedavisi başlamış ve başlayacak hastalarını mağdur edeceğini belirten TTB açıklamasında, “Hekimler konuyla ilgili bağlı bulundukları tabip odaları ve TTB’den hukuk danışmanlığı alabilirler” dendi.

Boş kadro ve yıllık sözleşme şartı aranıyor

Aslında 1219 sayılı yasa hekimlerin serbest çalışmasını güvence altına alıyor. Yasaya göre, mesleğini serbest icra eden hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, SGK ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin yanı sıra, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK’dan talep edilmemek kaydıyla, SGK ve kamu kurumlarıyla sözleşmeli çalışan bu tür sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilirler.

Yapılan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte hekimlerinin tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması ve yıllık sözleşme yapılması halinde mümkün olabilecek.

Çok az sayıda sözleşme yapılabilecek

Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda belirli koşullara uygun sözleşme yapılması yolu açık. Ancak çok az sayıda sözleşme yapılabilecek. TTB değişikliği şöyle yorumladı:

“Düzenlemeye göre bu durumda özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalanması mümkün. Yönetmeliklerde, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ise ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacak.”

Hasta verileri ortada gezecek

TTB önemli bir konuya daha dikkati çekti. Yapılan düzenlemelerle ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderilmesi gerekiyor.

TTB açıklamasında, “Bununla hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor” dendi.