Özhaseki’den turizimciye kapanan yolu açma önerisi: Açacaksın elini dua edeceksin

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kar ve tipi nedeniyle kapanan bir yol için çözüm isteyen bir otel temsilcisine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı işaret ederek, “Memduh ağabeyin iyi bir formülü var; açacaksın elini dua edeceksin” yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Özhaseki ile Büyükkılıç’ın soruyu geçiştirmek için uğraşlarıysa sosyal medyada tepki çekti.

Fotoğraf: Twitter

Kayseri Valiliği’nden düzenlenen toplantıda AKP’li Özhaseki ile Memduh Büyükkılıç’ın katılan bir otel temsilcisinin sorusu üzerine takındıkları tavırları gündem oldu.

Özhaseki ve Büyükkılıç; 10 Eylül’de valilikte düzenlenen toplantıda kentin Hacılar ilçesi istikametindeki yolun kışın kapanması hakkındaki şikayetini dile getiren ve bunun için çözüm isteyen bir otel temsilcisine yanıt vermemek için elinden geleni yaptı.

‘Açacaksın elini dua edeceksin’

Kar nedeniyle kapanan yol için çözüm isteyen turizimciye Özhaseki, belediye başkanına dönerek, “Memduh ağabeyin iyi bir formülü var; açacaksın elini, dua edeceksin” dedi.

Sorularını sürdüren otel temsilcisi, bu yolun tipiden dolayı kapandığını belirtirken, “Tipiden kapanıyor da, ne yapabiliriz? Önerinizi anlayamadım” dedikten sonra sözlerini kesti.

‘He’ de geç

Daha sonra Özhaseki, Büyükkılıç’ı, “Bir şey deme, bir şey deme” diye uyarırken; Büyükkılıç da “‘He’ de, geç” diye yanıt verdi.

Bu konuşmanın ardından Özhaseki’nin girişimiyle toplantı sonlandırıldı.