Kaçakçılar tartıştı: 15 göçmen öldürüldü

İnsan kaçakçıları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu vurularak öldürülen göçmenleri taşıyan teknenin de aynı kişiler tarafından yakıldığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Libya’nın batısındaki Sabrata kentinde insan kaçakçıları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 15 göçmenin öldürüldüğü, teknelerinin de yakıldığı bildirildi.

AA’nın Libya merkezli Huna el-Asıma haber sitesinden aktardığına göre olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Göçmenleri Avrupa’ya geçirmeye çalışan insan kaçakçıları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık faciayla sonuçlandı.

Kaçakçılardan bir grup, 15 göçmeni vurarak öldürdükten sonra teknelerini de ateşe verdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kıyıya vuran teknenin yangın nedeniyle harabeye dönüştüğü ve içinin ceset dolu olduğu görülüyor.