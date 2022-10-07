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Erdoğan bakanlığa bağlı ‘cemevi başkanlığı’ kuruyor: ‘İbadethane’ statüsünde sessiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını açıkladı; cemevlerine ‘ibadethane’ statüsü tanınması konusunaysa girmedi.

Fotoğraf: AA

Alevi Bektaşi Federasyonu’na göre Türkiye’de tahmini 20 milyon, Avrupa’da ise 1 milyon Alevi yaşıyor. Türkiye’deki Aleviler, nüfusun yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor. Bazı tahminlere göre ise Aleviler nüfusun yaklaşık yüzde 15’lik kesimini oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 4 bin 800 cemevi bulunuyor.


Reuters’a 2021 sonunda konuşan AKP’li yetkililer seçim öncesi cemevlerine ibadethane statüsü verebileceğini öne sürmüştü.

Yaklaşık dokuz ay sonra Temmuz 2022’de Aleviler için ‘matem ayı‘ olan ‘Muharrem Orucu’nun ilk gününde beş ayrı cemevine saldırı düzenlenmişti.

Erdoğan da 8 Ağustos akşam saatlerinde Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmişti. Cemevi, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ve Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetiliyor.

Alevi kamuoyunun tepkisini çeken ziyaret öncesi dernek yönetimi yazılı açıklama yayınlayarak ‘dayatmacı’ olarak tanımladıkları ziyaretin bilgileri dışında olduğunu kaydetmişti: “Dergâhımızı siyaset oyununa alet eden vakıf başkanını protesto ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Erdoğan’ın ziyaretinden önce cemevinin duvarına asılı bazı görsellerin değiştirilip yerlerine başka görsellerin asılması tepki çekmişti.

Daha sonra Alevi örgütleri ortak bir açıklamayla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na ziyaretini samimi bulmadıklarını belirterek “Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’a dergaha yine de gitmişti.

AKP’nin seçim öncesi cemevlerine ibadethane statüsü verebileceği öne sürülmüştü fakat bugün Erdoğan’dan bu konuda hiçbir açıklama gelmedi.

Kadro verilecek

İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Alevi ve Bektaşi vatandaşların etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz.

* Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.

* Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır.

* Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir.

* Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması kapsamında, 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi.

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