Alevilerden Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na ziyaret planlayan Erdoğan’a protesto

Alevi örgütleri bir açıklamayla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na ziyaretini samimi bulmadıklarını belirterek “Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Ağustos’ta Hacı Bektaş’ta toplanma kararı alan Alevi örgütleri, 16 Ağustos’ta da ‘Dergâhımızı İstiyoruz’ sloganıyla yürüyecek.

Fotoğraf: AA

Erdoğan üç gün önce Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmişti. Cemevi, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ve Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetiliyor.

Alevi kamuoyunun tepkisini çeken ziyaret öncesi dernek yönetimi yazılı açıklama yayınlayarak ‘dayatmacı’ olarak tanımladıkları ziyaretin bilgileri dışında olduğunu kaydetmişti.

Erdoğan’ın ziyaretinden önce cemevinin duvarına asılı bazı görsellerin değiştirilip yerlerine başka görsellerin asılması tepki çekmişti.

‘Anma etkinliklerine alternatif bir etkinlik koyması kabul edilemez‘

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 13 Ağustos’ta Hacı Bektaş Veli Dergâhını ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugün ortak bir açıklamayla tepki gösterdi:

“Dergâhlarımızı, cemevlerimizi tanımayan ve anayasal güvence altına almamakta direnen, Alevilerin taleplerine kulaklarını kapatan, ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalarını ısrarla sürdüren AKP hükümetinin başında bulunan cumhurbaşkanının şimdi de Alevilerin Hünkarı Hacı Bektaş Veli Dergâhımızı 13 Ağustos 2022 tarihinde ziyaret edeceği açıklanmıştır.

Hüseyin Gazi Dergâhı’nda Alevilerin değerlerini hiçe sayan, Hünkar’ın portresine bile tahammül edemeyen ve sadece pirlerimizin, analarımızın, babalarımızın oturabileceği posta oturan sayın cumhurbaşkanının şimdi de Alevilerin geleneksel hale getirdiği ve tarihleri değişmeyen anma etkinliklerine alternatif bir etkinlik koyması kabul edilemez bir durumdur.”

Olağanüstü toplantı kararı

Bu açıdan bu ziyareti de Hüseyin Gazi Dergâhı ziyaretinde olduğu gibi samimi bulmuyoruz. Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz. Çok istiyorlarsa her yıl 16-17 Ağustos tarihlerinde Hacı Bektaş Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl ‘59. Ulusal ve 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri’ kapsamında yapılacak resmi protokol törenine katılabilirler. Bu anmaya gelirken de başta dergâhlarımızın Alevilere devrini içeren kararı ve dile getirdiğimiz taleplerimizin somut çözümleriyle gelmelerini talep ediyoruz.

Alevi kurumları olarak, son süreçte yaşanan gelişmelerle birlikte, bakanlığın gençlik ve Kerbela projelerini de görüşeceğimiz olağanüstü bir toplantı kararı aldık. Bu açıdan bütün Alevi kurumlarımızı, 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 15:00’te Hacı Bektaş’ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 16 Ağustos saat 11:00’de üç koldan ‘Dergâhımızı İstiyoruz’ şiarıyla yapacağımız yürüyüşümüze tüm canlarımızı bekliyoruz.”