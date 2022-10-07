AKP 2008’de iptal edilen anayasa düzenlemesini yeniden Meclis’e getirecek

ALTAN SANCAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına anayasa değişikliğiyle yanıt veren AKP, 2007’de Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği anayasa değişikliğini yeniden Meclis’e getirecek.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu’nun önceki gece ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan grup toplantısında hem böyle bir sorunun bulunmadığını belirtmekle birlikte muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti. Bunun üzerine CHP liderinden ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti.

Erdoğan, 2008’de Meclis’te kabul edilen ve AYM tarafından iptal edilen düzenlemeye atıf yapmıştı.

2008’deki değişiklikle anayasanın 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına ‘bütün işlemlerinde’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında’ ibaresi eklenmişti: “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Yine aynı değişiklikle anayasanın 42’inci maddesine “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir” ifadesi eklenmişti.

AKP böylece kamudaki başörtüsü yasağının aşıldığını belirtmişti. Düzenlemeyi AYM’ye taşıyan Deniz Baykal başkanlığındaki CHP’nin başvurusuyla değişiklik iptal edilmişti. AYM gerekçesinde ‘değişikliğin değiştirilemez ilkelere aykırı olduğunu’ belirtmişti.

LGBTİ+ karşıtı maddeler için Medeni Kanun’un da değiştirilmesi gündemde

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın işaret ettiği ve hazırlıklarında son aşamaya gelinen düzenleme bir kez daha Meclis’e getirilecek.

Teklifle anayasanın 10 ve 42’in maddelerinin değiştirilmesi hedeflenecek. 10’uncu maddeye ayrıca hakkın hiçbir kanunla iptal edilemeyeceğini belirten bir ibare eklenmesi üzerinde de çalışılıyor.

Öte yandan AKP’lilere Erdoğan’ın işaret ettiği LGBTİ+ karşıtlığının yasal hale getirilmesine ilişkin düzenleme ise anayasa değişikliği içinde yer alıp almayacağı konusu ise çalışılmaya devam ediyor.

AKP’liler, ‘ailenin korunması’ gerekçesiyle bu değişiklikte ‘kararlı olduklarını’ söylüyor. Bu düzenlemenin Medeni Kanun mu yoksa anayasa değişikliğiyle mi ele alınacağı ise kısa süre içinde netleşecek.

AKP’li bir kurmayın iddiasına göre anayasal düzeyde değişiklik yapılması halinde anayasanın 41’inci maddesinde yer alan ve ailenin önemini tanımlayan ibarelere, ‘kadın ve erkekten müteşekkil’ veya ‘kadın ve erkeğin evliliğinden müteşekkil’ ibaresi eklenebilir.