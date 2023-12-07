AYM Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu 13 Aralık’ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu gündemine aldı.

GRECO raporu: Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelesi tatmin edici değil

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) raporunda, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede ‘küresel olarak tatmin edici olmadığı’ kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan’dan barış için ortak açıklama

Azerbaycan ve Ermenistan yönetimi, paylaştıkları ortak açıklamada, barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını kaydetti.

Danimarka kutsal kitapların yakılmasını yasakladı

Danimarka’da, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul edildi.

Erdoğan, ‘Görüşmem’ dediği Miçotakis’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir daha görüşmeyeceğini söylediği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le Atina’da görüştü.

Yunanistan’la yeni sayfa: Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aylar önce “Benim için böyle biri yok” dediği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e zeytin dalı uzattı: “Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.”

Gazeteci Furkan Karabay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Evinden polis zoruyla alınarak ifadeye götürülen Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan, asgari ücret için rakam vermekten kaçındı: Tek zam olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için rakam vermeyerek tek zam yapılacağını söyledi.

Oğlunu istismar etmekle suçlanan Ender Saraç: İftira, videolar montaj

Oğlunu istismar etmekle suçlanan diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, iftiraya uğradığını savundu. Boşanma sürecinde bulunduğunu belirten Saraç, eşini ‘oğlunu alet etmek’le suçladı. Saraç ayrıca eşinin ‘montaj videolarla kendini tehdit ettiğini’ de öne sürdü.

KKM hesaplarından çıkış yavaşlasa da sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 714 milyar liraya geriledi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 17 bin 177’ye yükseldi

Gazzeli yetkililer, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 17 bin 177’e yükseldiğini açıkladı.

Gazeteci işini yaptı, hapis cezası aldı; AYM ‘hak ihlali’ deyip tazminata hükmetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adıyaman’da kaymakama karşı eleştirel haberleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan gazetecinin ‘hak ihlali’ne uğradığına karar verip tazminat ödenmesine hükmetti.

Motorine indirim

Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim geldi.

Fransa ‘vakitsiz’ öten horozların hakkını koruyan yasayı kabul etti

Fransa’da kırsal bölgelerde yaşayan horozların istediği saatte ötebilme hakkını koruyan yasa kabul edildi.