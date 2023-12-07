Azerbaycan ve Ermenistan yönetimi, paylaştıkları ortak açıklamada, barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını kaydetti.

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Ortak açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığı’ndan geldi. AA’nın haberine göre açıklamada, iki ülke arasındaki görüşmeler sonucunda güvenin güçlendirilmesi için önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Azerbaycan ve Ermenistan, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir. Her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit ediyor.”

Azerbaycan’ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan’ın da iki Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.