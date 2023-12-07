Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) raporunda, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede ‘küresel olarak tatmin edici olmadığı’ kaydedildi.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından 1999’da kurulan GRECO’nun raporları Avrupa Birliği, OECD ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından referans alınıyor.

GRECO son raporunda, Türkiye’nin ‘milletvekilleri, hakimler ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesini amaçlayan’ tavsiyelerine uyumunu değerlendirdi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre raporda, GRECO’nun 2015’te kabul edilen 22 tavsiyesinden 10’unun uygulanmadığı, dokuzunun kısmen uygulandığı ve üçünün tatmin edici bir şekilde uygulandığı belirtildi.

Türkiye’nin tavsiyelere mevcut uyum düzeyinin ‘küresel olarak tatmin edici olmadığı’ sonucuna varıldığı kaydedildi.

Milletvekilleriyle ilgili olarak, tavsiyelerden hiçbirinin tam olarak yerine getirilmediği belirtilen raporda yasama sürecinin şeffaflığının arttırılması gerektiği vurgulandı.

Türkiye’nin, GRECO tavsiyelerini önceki raporla aynı seviyede yerine getirdiği ifade edildi.

Türkiye Delegasyon Başkanlığı’ndan, en geç 30 Haziran 2024’e kadar, tavsiyeleri yerine getirmek üzere alınan tedbirlere ilişkin bir rapor sunması istendi.