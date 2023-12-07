Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu gündemine aldı.

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Atalay’ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay hakkında AYM’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

AA’nın haberine göre AYM, ikinci başvuruyu, 13 Aralık’taki bölüm toplantısı gündemine aldı.

AYM Birinci Bölümü, ‘başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması’nı gerekli görürse başvuruyu AYM İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevk edebilecek.

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmişti. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a atmıştı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi de AYM’nin kararına uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve başkan Zühtü Arslan dahil tahliye yönünde oy kullanana dokuz AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.