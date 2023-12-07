Danimarka’da, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul edildi.

Salwan Momika. (AA)

AA’nın haberine göre Danimarka Parlamentosu’ndaki oylamada, 77 milletvekili “Hayır” oyu kullanırken, 94 milletvekili tasarı lehine oy verdi.

Çoğunluğun oyuyla kabul edilen kanuna göre, ülkede Kuran ve diğer kutsal kitapların yakılması, bu kitaplara saldırılar yasaklanacak.

Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebilecek.

Ne olmuştu?

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kuran’a saldırılar yoğunlaşırken bu eylemlere izin verilmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca İsveç’in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm’de Kuran’ı yakmıştı.

Paludan, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde de Kuran’ı yakmıştı.

Irak asıllı Salwan Momika da tepki çeken bu eylemi Stockholm’de sürdürmüştü.