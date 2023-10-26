İsveç Kuran yakan Momika’yı sınır dışı edecek

İsveç’te son aylarda Kuran yakarak gerilimin tırmanmasına neden olan Iraklı Salwan Momika’nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.

Salwan Momika. (AA)

AA’nın haberine göre Göçmenler Ofisi Basın Sözsüsü Jesper Tengroth, TV4 kanalına yaptığı açıklamada, Momika’nın 16 Nisan 2024’e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu söyledi.

Tengroth, bu tarihten sonra oturma ve çalışma izni verilmeyeceğini ve Momika’nın sınır dışı edileceğini belirtti.

Bu kararı Momika’nın ‘yalan beyanından’ dolayı aldıklarını aktaran Tengroth, “Oturma ve çalışma izni için vize başvurusunda şahsın yalan beyanlarını tespit ettik ve bu nedenle sınır dışı edilmesine karar verdik. Şahsın beş yıl süreyle de İsveç’e girmesi yasaklandı” dedi.

Momika’nın sınır dışı kararına itiraz edip davayı Göç Mahkemesi’ne götürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Başkent Stockholm’de Salwan Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran’da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran’ı ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz’da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kuran’ı ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos’ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kuran’ı yakmıştı.

Momika son olarak 21 Ekim’de Stockholm’ün merkezinde İsrail’e destek mitingi yaparak, Kuran’ı ve Filistin bayrağını yakmıştı.