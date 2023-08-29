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Yaramazlara biraz batar!

Tiktok Kuran yakan Momika’nın ‘tek gelir kapısı’nı kapattı

Popüler sosyal medya platformu TikTok, İsveç’te Kuran’a saldırılarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika’nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı.

Salwan Momika. (AA)

AA’nın haberine göre İsveç devlet radyosu SR’ye konuşan Tiktok yetkilileri, Momika’nın hesabının para kazanma özelliğinin kapatıldığını doğruladı.


Ülkenin resmi haber ajansı TT’ye konuşan Momika, Tiktok’ta canlı yayımladığı Kuran’a saldırı videolarının milyonun üzerinde seyirciye ulaştığını söyledi. Canlı yayın esnasında 1 saatte Tiktok’tan 100 dolarla 300 dolar arasında para kazandığını kaydeden Momika, bundan başka geliri olmadığını ve Tiktok’un da gelir getiren bu özelliğini kapattığını aktardı.

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