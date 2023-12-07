Anayasa Mahkemesi (AYM), Adıyaman’da kaymakama karşı eleştirel haberleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan gazetecinin ‘hak ihlali’ne uğradığına karar verip tazminat ödenmesine hükmetti.

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Adıyaman’dan yayın yapan Gerger Fırat gazetesinin muhabiri Özgür Boğatekin 10 yıl önce ‘Gerger ilçesinde nüfus müdürlüğünün evlendirme yetkisi kullandığına, TOKİ projesi için para toplanan ilçede TOKİ projesi bulunmadığına, ihalelerin usulsüz biçimde kaymakam tarafından bazı kişilere verildiğine’ ilişkin haberler yazdı.

Kaymakam haberleri yargıya taşıdı, Boğatekin hakkında dava açtı.

Gazeteci ‘iftira’ suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da yerel mahkemenin hükmünü onadı.

Boğatekin, hak ihlali iddiasıyla AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen AYM, Anayasa’nın 26’ncı ve 28’inci maddesine atıf yaparak ‘hak ihlali’ dedi ve gazeteciye 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa’nın 26’ncı maddesi ifade özgürlüğünü, 28’inci maddesi de basın özgürlüğünü düzenliyor.

AYM karar gerekçesinde başvurucunun gazeteci olarak toplumun sözcülüğünü yaptığını belirtti. Yüksek mahkeme ayrıca gazetecinin, kaymakamın birtakım işlem ve davranışlarının toplum nezdinde sorgulanmasını amaçladığını, haberleri nedeniyle cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

AYM dosyayı yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderdi.