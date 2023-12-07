Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için rakam vermeyerek tek zam yapılacağını söyledi.

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Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan şunları söyledi: “Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. İlkemiz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek. Tek zam olacak. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… geçen yıl sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücrete ikinci zammı yaptık.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının yılda bir kez yapılacağını açıklamıştı.

Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık’ta düzenlenecek.