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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan asgari ücret tartışmalarına noktayı koydu: Bir kez verilecek zamla bu iş biter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan asgari ücret artışının bir kez yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Artan enflasyon ve agresif kur nedeniyle iktidar 2022 ve 2023’te yılda iki kez asgari ücreti artırmıştı. Bu nedenle 2024’te asgari ücretin iki mi yoksa bir kez mi artırılacağı tartışılıyordu.


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dönüşündeErdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan asgari ücretle ilgili gelen soruyu şöyle yanıtladı:

“Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileriyle görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.”

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