DİSK asgari ücret için rakam telaffuz etmedi

Devrimci İşçi Sendikası (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün söylediğimiz rakamın dahi, bu yüksek enflasyon koşullarında iki ay sonra 1 Şubat’ta bile uçup gideceğini hepimiz biliyoruz” diyerek asgari ücret için rakam belirtmedi.

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Asgari Ücret Belirleme Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyonun ilk toplantısı 11 Aralık’ta düzenlenecek.

Yeni asgari ücretin belirleneceği her dönem taleplerini açıklayan DİSK bu sefer asgari ücret için bir miktar telaffuz etmedi.

ANKA’nın aktardığına göre Çerkezoğlu, düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Biz, zamlı asgari ücreti 1 Şubat’ta alacağız. Bugün söylediğimiz rakamın dahi, bu yüksek enflasyon koşullarında iki ay sonra 1 Şubat’ta bile uçup gideceğini hepimiz biliyoruz. O nedenle asgari ücret konusunda artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz.”

Çerkezoğlu ayrıca asgari ücret belirlenirken en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur aylığının dikkate alınması gerektiğini kaydetti: “Devletin özel sektördeki işçilerle kamu işçileri ve kamu görevlileri arasında ayrım yapması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret, en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur aylığı dikkate alınarak belirlenmelidir.”

Bloomberg HT, Çerkezoğlu’nun bu açıklamasından yola çıkarak ve kamu işçileriyle memurların da zam alacağını dikkate alarak DİSK’in işaret ettiği rakamın 30 bin lira olduğunu hesapladı.