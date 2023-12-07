Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir daha görüşmeyeceğini söylediği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le Atina’da görüştü.

Miçotakis ve Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, Yunanistan’da birtakım temaslarda bulunuyor. Önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’yla görüşen Erdoğan şimdi de Miçotakis’le görüşüyor.

Ne olmuştu?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mayıs 2022’de ABD’ye gitmiş ve kongrede Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan da bunun üzerine “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Haziranda da Erdoğan’ın Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmayı bırakması ve uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğine dair açıklamalarıyla iki ülke arasındaki gerilim yeniden artmıştı. Hatta Erdoğan, Yunanistan’ı ikaz edip “Şakam yok, ciddiyim” demişti.

Miçotakis’se Erdoğan’la kaçınılmaz olarak bir araya geleceklerini ve birbirleriyle konuşmayı bırakmamaları gerektiğini söylemişti.

Haziran 2022’deki NATO zirvesinin düzenleneceği İspanya’nın başkenti Madrid’e hareketlenmeden önce de Erdoğan “Yunanistan’la olması gereken yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı kaldırdık. Kalkıp da Miçotakis’in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeliler” demişti.