Fransa’da kırsal bölgelerde yaşayan horozların istediği saatte ötebilme hakkını koruyan yasa kabul edildi.

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Ülkenin kırsal bölgelerine taşınıp horoz ötüşü, köpek havlaması, traktör vs. gürültüsü ya da gübre kokusundan rahatsız olan kişilerin şikayette bulunması artık o kadar kolay olmayacak.

Euronews‘un haberine göre Fransız parlamentosu, komşular arasındaki husumeti sınırlamayı ve yeni kırsal bölge sakinlerinin çiftçilere karşı ‘kötü niyetli’ davalar açmasını önlemeyi amaçlayan ‘kırsal alan sesleri ve kokuları yasası’nı kabul etti.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti X hasabından yasaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bu yasa, işleri sadece bizi beslemek olan çiftçilere karşı kötü niyetli davalara son verecek. Bu sağduyulu bir teklif, çiftçilerin sağduyusu.”

Şu anda yaklaşık 500 çiftçi, çiftliklerinden yayılan gürültü veya kokulardan rahatsız komşuları tarafından açılan davalarla karşı karşıya.

2019’da, Yeni Aquitaine yöresindeki Saint-Pierre-d’Oleron adasında yaşayan horoz Maurice’in susturulması için açılan davayı sahibi kazanmış, Maurice gönlünce ötmeye devam etmişti.

Yeni yasa daha geniş kapsamlı. Hiçbir yeni sakin, kendisi gelmeden önce orada çalışan çiftçilerin faaliyetlerine karşı çıkamayacak.

Yani yeni komşu kendisinden önce yürütülen bir faaliyetten rahatsız olursa şikayette bulunamayacak.