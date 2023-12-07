Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Atilla Karaoğlan’ı atadı.

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MHK’den yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan’ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Derbinin dördüncü hakemi olarak Volkan Bayarslan görev yapacak.

Karaoğlan’ın ‘üstü çizilmişti’

25 Aralık 2022’de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maçta verdiği kararlardan dolayı Karaoğlan’ın ‘üstü çizilmişti.’

Maçta, Beşiktaş kalecisi Mert Günok’un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği ve Beşiktaşlı N’Koudou’nun Gaziantepli Kitsiou’ya yaptığı hareketin sarı kartla cezalandırılması tartışmalara neden olmuştu.

MHK, 3 Ocak 2023’te “Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek ‘önemli hakem hatası’ yaptığı tespit edilmiştir” diyerek Karaoğlan’a uzun süre maç verilmeyeceğini açıklamıştı.

Karaoğlan, sonraki maçını Gaziantep-Beşiktaş maçından yaklaşık iki ay sonra yönetebilmişti.