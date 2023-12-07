Yunan adalarına ‘vizesiz’ seyahat gündemde.
Halihazırda Yunan adalarına günübirlik gitmek için bile Schengen vizesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Atina’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Miçotakis, görüşmede Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunanların Ege’deki Yunan adalarında gümrük kapısında vize alarak yedi gün boyunca kalabileceğini, Avrupa Birliği’nden (AB) gerekli onayın alındığını söyledi.
Uygulama ilk aşamada 10 ay boyunca geçerli.