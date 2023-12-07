Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aylar önce “Benim için böyle biri yok” dediği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e zeytin dalı uzattı: “Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.”

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Erdoğan ile Miçotakis Atina’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan şunları dedi:

* Miçotakis’le yılda en az bir kez buluşacağız

* Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir.

* (Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz’deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

* Kıbrıs meselesinin gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır.

* (Lavrion Kampı’nın kapatılması) Yunanistan’da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.

* Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.

* Ege’yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız.

* Ticaret anlaşması hedefini 10 milyar dolara çıkarmada mutabık kaldık.

Miçotakis şöyle konuştu:

* (Türkiye-Yunanistan) Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız.

* Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli.

İki ülke arasında ‘Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi‘ de imzalandı.